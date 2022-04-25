Перед IT-сферой в России встала проблема нехватки кадров. Нужен миллион специалистов

Технологический прогресс в России не замедляется, несмотря на ситуацию в мире, заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, уже сейчас можно говорить о результатах мер поддержки, которую оказывают IT-компаниям.

В частности, Чернышенко указал на рост налоговых поступлений от таких организаций. С начала 2022 года он находится на уровне около 30%, написал ТАСС.

«С начала года мы зафиксировали рост налоговых поступлений, а также страховых взносов, и увеличение доходов IT-компаний почти на 30%. Это является отражением эффективности предлагаемых мер», — сказал он.

Также Чернышенко указал на то, что власти страны заинтересованы в том, чтобы молодежь прокачивала свои цифровых возможности. Для этой цели был создан проект «Цифровые профессии». Благодаря ему, в этом году новую специальность в сфере IT смогут получить более 50 тысяч человек со скидками от 50% до 100%.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак указал на то, что IT-отрасль в России испытывает кадровый голод, сейчас экономике страны требуется порядка одного миллиона IT-специалистов.

«Борьба между странами за специалистов в IT-сфере обостряется, <...> часть наших айтишников, в том числе молодежь, уехали за рубеж. При этом стоит отметить, что уже фиксируется и обратный процесс», — сказал Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

По его словам, в прошлом году численность российских IT-специалистов составляла около 1,7 миллиона человек. Турчак подчеркнул, что со стороны государства требуются прорывные решения и для подготовки, и для удержания IT-кадров. В частности, он указал на то, что вузы должны резко увеличить прием по IT-специальностям.