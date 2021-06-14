Миллион рублей предложили выплачивать в РФ за третьего ребенка

Выплаты за рождение третьего ребенка в размере одного миллиона рублей помогут решить демографическую проблему. Все дело в том, что сейчас россияне не имеют уверенности в завтрашнем дне, поэтому боятся планировать большую семью. Таким мнением поделилась лидер общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая.

«Миллион рублей при рождении третьего ребенка, конечно, не решит всех проблем, но станет каким-то небольшим подспорьем для решения демографической проблемы. Почему у нас люди боятся планировать большую семью? Потому что нет уверенности в завтрашнем дне», — рассказала она агентству Ura.ru.

При этом эксперт отметила, что женщины все чаще говорят, что не от кого рожать. Буцкая предположила, что мужчины боятся сегодня брать на себя ответственность за создание семьи.

Общественница уверена, что для российских семей нужно создать условия для горизонтов планирования. Для этого в стране должна быть особая поддержка при рождении третьего ребенка. Лидер движения «Совет Матерей» предложила также выдавать в таком случае социальное жилье.

Минтруд ранее предложил разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал. Проект об этом разрабатывается в ведомстве.