Миллион артефактов нашли археологи во время строительства Крымского моста

Строительство Крымского моста помогло не только соединить Керченский и Таманский полуострова, но и найти археологам миллион различных артефактов. Многие из находок будут переданы в музеи.

«Количество находок достигло одного миллиона. 100 тысяч из них представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям на двух берегах — в Тамани и Керчи», — приводит РИА «Новости» сообщение инфоцентра «Крымский мост».

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Все артефакты были обнаружены во время проведения работ по подготовке к возведению новой переправы. Общая площадь раскопок составила более 56 гектаров.

Как отметили в инфоцентре, археологам удалось найти скелет кита, который жил 10 миллионов лет назад, а также голову божества Древней Греции. Скульптура была создана вероятно в V веке до нашей эры. Эти артефакты являются одними из самых уникальных среди найденных при раскопках.

«Проект также помог сохранить античную усадьбу, которая могла принадлежать представителю династии царей Боспора. Ее обнаружили при подготовке территории к строительству ж/д подходов к мосту со стороны Керчи», — добавили в «Крымском мосту».

Чтобы оставить усадьбу для будущих поколений, специалисты перенесли часть трассы в другое место.

Крымский мост является самой длинной переправой в России, протяженностью в 19 километров. Автомобильную часть открыли в мае 2018 года. Первый железнодорожный состав отправится 23 декабря. Откроет движение поездов президент России Владимир Путин.