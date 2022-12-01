Общество 01 декабря 2022, 16:32 Миллиардера Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам лишения свободы Суд приговорил миллиардера Зиявудина Магомедова к 19 годам тюрьмы и штрафу 2,5 млн рублей РИА «Новости»

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Мещанский районный суд Москвы огласил приговор миллиардеру Зиявудину Магомедову, которого подозревали в создании преступного сообщества, а также в мошенничестве и растрате 11 миллиардов рублей. Совладельца группы компаний «Сумма» оштрафовали на 2,5 миллиона рублей и отправили в колонию строгого режима на 19 лет, сообщило издание Business FM.

«Суд находит вину подсудимых полностью доказанной», — огласили решение 1 декабря.

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Фигурантами уголовного дела также стали старший брат миллиардера — Магомед Магомедов, экс-гендиректор АО «Объединенная зерновая компания» Сергей Поляков, бывший глава департамента экономической безопасности компании Роман Грибанов, глава предприятия «Энергия-М» Юрий Петров и экс-руководитель «Интэкса» Артур Максидов. Их обвиняли в создании и участии в преступном сообществе, а также в растрате 11 миллиардов рублей, сообщил ТАСС. Суд удовлетворил несколько гражданских исков на сумму 3,6 миллиарда рублей. Средства взыщут с осужденных пропорционально их арестованному имуществу.

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Братьев Магомедовых арестовали в 2018 году. На тот момент Зиявудин Магомедов занимал 63-е место в списки богатейших людей страны.