Миллиардер Игорь Сосин умер на Занзибаре

Основатель сетей «Старик Хоттабыч» и Modis 53-летний бизнесмен Игорь Сосин умер во время путешествия на острове Занзибар.

Информацию о смерти Сосина «360» подтвердил ресторатор, создатель проектов GQ Bar Александр Соркин. По его словам, причиной смерти мог стать инфаркт.

Игорь Сосин одним из первых среди российских бизнесменов занялся развитием специализированной розницы для продажи товаров для дома. В последние годы он занимался развитием сети товаров для дома Modi.

Широкой публике имя Игоря Сосина стало известно в декабре 2015 года, после того как в отеле в Казани была убита его бывшая супруга Анастасия. По подозрению в преступлении полиция задержала общего сына Анастасии и Игоря — Егора Сосина. На тот момент парню было 19 лет.