Миллиардер Гуцериев готов превратить свои отели в госпитали для больных коронавирусом

Миллиардер Михаил Гуцериев заявил, что готов отдать свои отели в Москве для больных коронавирусом. Он предложил переоборудовать их во временные госпитали для пациентов.

Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на документ пресс-службы. Его подписал Михаил Гуцериев, который является председателем совета директоров группы «Сафмар».

В случае необходимости город может использовать все имеющиеся у нас ресурсы, в том числе все гостиницы, под размещение временных госпиталей или другие нужды правительства на приемлемых для Вас условиях Документ.

В группу «Сафмар» входят несколько гостиниц Marriott, также Hilton Ленинградская, которая находится на Каланчевской улице.

Промышленно-финансовая группа «Сафмар» — российский многоотраслевой конгломерат. Она объединяет компании различных отраслей: занимающиеся добычей и переработкой нефти, угольной и калийной промышленностью. кроме того, туда входят финансовые активы, строительные и девелоперские холдинги, а также медийные ресурсы — радиостанции и телеканалы.

По последним данным, в России зафиксировали 58 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. Большая часть заболевших — жители Москвы. В столице обнаружили 410 зараженных, причем 120 человек заболели за последние сутки.

В Москве ужесточают меры по борьбе с распространением инфекции. Власти закрывают библиотеки, культурные центры, клубы, кинотеатры, а также запрещают курение кальянов в барах, кафе и ресторанах. Все мероприятия приостановлены, а стоматологи будут принимать только тех пациентов которые обращаются с острой болью.