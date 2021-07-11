Миллиардер Брэнсон слетал в космос и успешно вернулся на корабле своей компании

Миллиардер Ричард Брэнсон слетал в космос на корабле своей компании. Вместе с экипажем он провел в невесомости шесть минут.

Ракетоплан успешно приземлился на частном космодроме в Нью-Мексико. Вместе с Брэнсоном на борту VSS Unity были четыре пассажира и два пилота, которые в ручном режиме посадили корабль на Землю.

Весь полет занял около двух часов. Таким образом, британский миллиардер все-таки смог опередить Джеффа Безоса в их космической гонке. Экс-глава Amazon отправится в космос через девять дней и тоже будет не один. Вместе с ним полетят его брат и 82-летняя астронавт NASA Уолли Фанк.

В компании Безоса Blue Origin считают, что полет Брэнсона нельзя считать космическим, потому что летательный аппарат Virgin Galactic не преодолел линию Кармана. Так называют международную космическую границу, она установлена на высоте 100 километров. А корабль Безоса New Shepard поднимется даже выше — до 109 километров. Помимо этого, в Blue Origin считают, что Unity — это не космический корабль, а высотный самолет.

Так или иначе, но Брэнсон, Бет Мозес, Колин Беннетт, Сириша Бандла. Дэйв Маккей и Майкл Масуччи опередили основателя Amazon на целых девять дней.