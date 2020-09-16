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    16 сентября 2020, 11:16

    Миллер рассказал о совместной работе с Бегловым

    Артур Блянихов

    Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудил с «Петербургским дневником» совместную работу с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

    «Мы регулярно встречаемся, детально обсуждаем ход работ по проектам, реализуемым за счет благотворительных средств „Газпрома“, выезжаем на стройки, намечаем дальнейшие планы по участию нашей компании в развитии города», — перечислил Миллер.

    Он обратил внимание на то, что за последние годы получилось сделать многое для создания комфортной среды в Петербурге. Отмечается, что центр города стал более удобным и преобразился.

    По данным издания, одни из самых последних проектов петербургской администрации и «Газпрома» — это освещение Невского проспекта и работы на Большом проспекте Петроградской стороны.

    Новости SMI.FM