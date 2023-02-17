Общество 17 февраля 2023, 16:51 Миллер пообещал, что газа в России хватит на долгие годы Глава «Газпрома» Миллер: газа в России хватит на ближайшие десятилетия РИА «Новости»

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Газа россиянам хватит на долгое время. Голубого топлива в стране будет много в ближайшие десятилетия, заверил глава «Газпрома» Алексей Миллер на мероприятии по случаю 30-летия компании.

«Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий», — сказал он.

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Залогом тому, по словам Миллера, служит крупнейшая в мировом сообществе ресурсная база. Флагманом добычи голубого топлива в стране является Ямальский центр газодобычи, а его «сердце» — Бованенковское месторождение, подчеркнул Миллер.

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По данным «Газпрома», извлекаемые запасы природного газа на конец прошлого года составили 35 триллионов кубометров.

На онлайн-встрече по случаю юбилея компании президент России Владимир Путин сравнил Миллера с Соловьем-разбойником из-за сдвинутой на бок шапки и пригласил его на татами.

Российский лидер также оценил работу «Газпрома». Он отметил, что компания является не только одной из крупнейших на российском рынке, но и обладает огромными запасами голубого топлива — больше, чем имеют другие добывающие государства.