Запуска поставок газа через «Северный поток — 2» 1 октября не произойдет. Как сообщил «Интерфакс», об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о запуске российского газопровода в Европу.

«Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», — заявил Миллер отвечая на вопрос, верна ли информация СМИ о том, что первые поставки газа через «Северный поток — 2» начнутся с первого дня второго осеннего месяца.

О вероятном начале работ российского газопровода с 1 октября сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами «Газпрома». При этом собеседники подчеркивали, что окончательное назначение даты зависит от решения регулятора Германии.

Поставки российского газа на европейский рынок могут немного сгладить взлет цен на топливные фьючерсы, которые продолжают бить рекорды. Кроме того, запуск российского газопровода станет финальным аккордом в политической карьере уходящей со своего поста канцлера Германии Ангелы Меркель, которая отстояла этот проект перед США.

Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нити, которые проходят по дну моря от Ленинградской области до Балтийского побережья Германии. «Газпром» сообщил 10 сентября, что газопровод полностью готов к запуску. Но пока сохраняются бюрократические барьеры. По оценке министра иностранных дел Сергея Лаврова, на получение лицензии со стороны германского регулятора может уйти до четырех месяцев. Поэтому запуск газопровода «Северный поток — 2» произойдет только в 2022 году.