Миллениалы и зумеры разошлись в готовности к жертвам ради карьеры

Чтобы добиться высот на работе поколение Z (зумеры) чаще всего готово отказаться отдыха и развлечений, а поколение Y (миллениалы) — переехать в другой город. Но опыт состоявшихся руководителей показал, что, как правило, для этого нужно просто работать в два раза больше. Это следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

28% опрошенных представителей поколения Z чаще всего готовы жертвовать отдыхом и развлечениями. И 29% представителей поколения Y готовы ради карьеры переехать в другой город.

Также 25 и 28% респондентов соответственно готовы ограничить общение с друзьями. Однако в опросе приняли участие и уже сумевшие сделать успешную карьеру. Как выяснилось, каждый второй отказывал себе в отдыхе, 52% сообщили, что они работали в условиях постоянного стресса. Но самой главной жертвой ради карьеры 52% опрошенных назвали ненормированный график и переработки.

Только 22% зумеров и 18% опрошенных миллениалов готовы работать в таком режиме. Исследование также показало, что откладывать создание семьи и рождение детей поколение Z готово в два раза чаще поколения Y — 24 и 12% соответственно.

В опросе приняли участие по 500 представителей поколений Y и Z, а также 500 россиян, сделавших руководящую карьеру. Исследование проводилось в период с 11 по 16 февраля 2021 года.

Ранее сервис «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в России.