Миллениалам предсказали страшное будущее

Скорую кончину в нищете и болезнях предсказали всем, кому сейчас от 23 до 38 лет. Поколение миллениалов будет жить хуже и умрет раньше, чем их родители. Исследование обнародовали эксперты из США.

Ассоциация компаний медицинского страхования опубликовала подробный отчет, который не обрадует всех, кто родился после 1981 года. Американские ученые уверены: представители поколения Y- «Игрек», которое еще называют «миллениалами» — заболеют раньше, будут жить беднее и умрут молодыми. И никакие пробежки и здоровое питание не помогут! В отчете сказано: миллениалы болеют чаще, тратят на врачей всё больше, на больничном сидят регулярно, и зарплата у них уменьшается. А смертность растет. И если так пойдет и дальше, то через 10 лет миллениалов ждет 40-процентное увеличение смертности по сравнению с поколением Х в том же возрасте. Аналитики полагают, что такие различия между поколениями связаны с поведенческими проблемами. Депрессии, гиперактивность и злоупотребление психотропными веществами — вот что губит поколение Y. Количество смертей от сердечных приступов становится меньше, зато от передозировки или самоубийств — больше! Примечательно, что в целом физиологические показатели у миллениалов лучше. Они здоровее предшественников: следят за питанием, бегают по утрам и относятся к сахару как к яду. Но все равно мучаются от стресса, злоупотребляют антидепрессантами и тратят все деньги на обследования.