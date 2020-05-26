Микультуры РФ: российские вузы не должны повышать цены на обучение

Цены на обучение в российских вузах должны остаться на прежнем уровне. Решения по их изменению стоит принимать только после проведения мониторинга. Об этом заявила глава министерства культуры Ольга Любимова.

«Что касается платного обучения, то Минкультуры рекомендует вузам оставить цены на прежнем уровне: любые решения по корректировке возможны только после проведения необходимого мониторинга», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Ранее Любимова подписала приказ, согласно которому творческим вузам рекомендуется завершить досрочно учебный год. Промежуточную и государственную аттестацию в таких учебных заведениях проведут дистанционно.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков на прошлой неделе анонсировал дату окончания учебного года в российских вузах. По его словам, высшие учебные заведения России завершат свою работу до сентября в первой половине июля. Документы на поступление в магистратуру будут принимать в июне, а в бакалавриат — в июле. Фальков озвучил схожее с позицией Минкультуры мнение: вузам стоит сохранить цены на обучение в 2020 году на уровне прошлого года.