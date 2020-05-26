Микультуры РФ: российские вузы не должны повышать цены на обучение
«Что касается платного обучения, то Минкультуры рекомендует вузам оставить цены на прежнем уровне: любые решения по корректировке возможны только после проведения необходимого мониторинга», — приводит РИА «Новости» слова министра.
Ранее Любимова подписала приказ, согласно которому творческим вузам рекомендуется завершить досрочно учебный год. Промежуточную и государственную аттестацию в таких учебных заведениях проведут дистанционно.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков на прошлой неделе анонсировал дату окончания учебного года в российских вузах. По его словам, высшие учебные заведения России завершат свою работу до сентября в первой половине июля. Документы на поступление в магистратуру будут принимать в июне, а в бакалавриат — в июле. Фальков озвучил схожее с позицией Минкультуры мнение: вузам стоит сохранить цены на обучение в 2020 году на уровне прошлого года.