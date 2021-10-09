Микрозаймы под залог недвижимости предложили выдавать в России

В России предложили выдавать микрозаймы под залог недвижимости. Это следует из стратегии действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации (СРО) «МиР» на 2021–2024 годы.

В частности, микрофинансовые организации (МФО) предлагают разрешить крупнейшим компаниям своей сферы выдачу займов под залог недвижимости, сообщило РИА «Новости».

По нынешним законам РФ частным микрофинансовым организациям запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем. Ограничение нужно было, чтобы не допустить мошенничества с жильем при осуществлении микрофинансовой деятельности.

«При снятии ограничения величина существующих залоговых займов и срок их жизни позволили бы компаниям при соблюдении требований и ограничений увеличить не только кредитование физлиц, но и вырасти до предложения им новых продуктов и услуг на срок основного займа», — сказано в новой стратегии.

Речь идет о том, чтобы изменить действующее регулирование и разрешить микрофинансовым компаниям, чей капитал составляет не менее 70 миллионов рублей, выдавать микрозаймы под любые залоги.

В конце августа в Госдуме предложили ограничить электронные оформления кредитов. Все дело в том, что все большое количество россиян жалуются на предложение оформлений кредитных продуктов от неизвестных лиц.