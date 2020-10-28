Микрозаймы по водительским правам могут разрешить в России

Согласно существующему закону, по правам можно будет получить займ в размере не более 15 тысяч рублей, так как речь идет о процедуре упрощенной идентификации.

Разработанный в Минэкономразвития проект сейчас находится в правительстве. В министерстве считают, что Госдума может принять его в конце 2020 года или начале 2021 года, а в силу он вступит через полгода после этого.

В ЦБ рассказали «Известиям», что поддерживают эту инициативу, однако права не смогут полностью заменить паспорт.

«Паспорт люди не всегда носят с собой. <…> Многие имеют автомобили, и права всегда у них с собой. Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит ее быстро и в облегченном формате оказать», — приводит издание слова главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Он подчеркнул, что в России надо ввести единый документ, по которому можно будет водить машину, оформлять услуги и покупать билеты на транспорт.

Ранее стало известно, что число просроченных кредитов и микрозаймов в РФ перевалило за рекордную отметку. Сейчас их больше 12,6 миллиона, а это выше показателя 2019 года на 12,5%.