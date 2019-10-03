Микрорайон Южный благоустроят в Звенигороде. Там отремонтируют дороги и обновят освещение

Микрорайон Южный начнут благоустраивать в Звенигороде. Об этом главу округа попросили жители.

Вместе с местными жителями глава муниципалитета обошел самые проблемные участки. С активистами Андрей Иванов осмотрел недостроенные объекты, парковочные места, придомовую территорию. Особое внимание уделили контейнерным площадкам. По словам главы, микрорайон Южный необходимо благоустроить — установить освещение и уложить дороги.

Источник фото: телеканал «360»

«Понятно, нет где-то пешеходных переходов, где-то асфальт не должного качества и уровня. Под контейнерными площадками вообще нет твердого покрытия. Есть сползающий склон, с которым тоже нужно разбираться, иначе уползет часть территории придомовой. Все это попало в протокол. Мы обычно так делаем, выезжая на территорию», — рассказал Андрей Иванов, глава Одинцовского г. о.

Благоустроить пообещали и территорию около Введенской школы. Жители жалуются на то, что эта зона не безопасна и школьникам приходится с трудом добираться до своего учебного заведения.

Источник фото: телеканал «360»

«Мало того, что жители ходят почти два километра до школы. Плюс часть дороги крайне опасна — она вдоль Луценского шоссе, которая является дорогой областного значения, с транзитом большегрузов. Там нет тротуаров, нет освещения и у нас дети по обочинам в крайне опасных условиях ходят в эту школу», — рассказала Ирина Шабаш, местная жительница.

По словам жителей, сама школа давно устарела — она 1966 года постройки и единственная в микрорайоне Южный. Глава Одинцовского округа, Андрей Иванов пообещал взять под личный контроль все проблемы.