Микрорайон Энтузиастов благоустроят в Новом Уренгое

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов в своем аккаунте в Instagram рассказал, что в микрорайоне Энтузиастов благоустроят почти 20 тысяч квадратных метров. Там заменят дорожное покрытие между Юбилейной и Ямальской улицами. Об этом сообщило ИА «СеверПресс».

Воронов добавил, что работы завершатся в течении двух лет, затем начнется озеленение, появятся детские и спортивные площадки. В проекте предусмотрели дренажные колодцы, лотковые системы, разуклонку территории, чтобы обезопасить ее от затоплений. В планах — реконструкция улицы Ямальской и просевшего участка дороги на Сибирской улице, заключил мэр города.