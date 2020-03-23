Микрогород под защитой от кризисов. ЖК Balance строят с опережением графика

Ни коронавирус, ни падение рубля не остановили строительство жилых кварталов Balance на юго-востоке Москвы. Работы идут по графику и даже быстрее — один этаж строили всего пять дней. Теперь основная задача рабочих — системы пожаротушения, водоснабжения, а также отопление и электрика.

Жилые кварталы Balance, возводящиеся по адресу Рязанский проспект, 26, показывают высокую динамику строительства. На первом этапе провели монолитные работы по трем жилым домам, включая организацию места под подземную парковку. Рабочие возводили каждый этаж первого этапа строительства примерно пять дней. Таких результатов удалось достичь благодаря современным, прогрессивным технологиям строительства, а также грамотно организованному строительному процессу. Все работы велись одновременно по всем корпусам и паркингу благодаря стилобату.

Жилые дома образуют корпуса. Первый и второй имеют по шесть секций и разное количество этажей (10, 13 и 30 этажей). В третьем лишь три секции, а дома 9–12-этажные.

Источник фото: «Главстрой»

Стройка ведется по разным уровням. В большинстве секций первого и второго корпусов завершена или почти завершена каменная кладка, в том числе кровли. Следующая задача рабочих — установить системы водоснабжения, пожаротушения, отопления и электрики. Кстати, эти работы ведут уже на всех секциях второго корпуса.

Так как дома высотные, там необходимы лифты. Эти работы уже проводят специалисты на разных секциях трех корпусов.

На секциях с первой по третью в корпусе №3 делается кладка на уровне 5–12 этажей, ведутся работы по пароизоляции и гидроизоляции, монтаж лифтов, а также монтаж стояков канализации и пожаротушения.

Источник фото: «Главстрой»

Строительные работы не останавливаются, несмотря на ситуацию с коронавирусом. На стройплощадке созданы условия для борьбы с распространением инфекции: ведется постоянный контроль самочувствия работников, раздаются защитные маски, антисептические средства. Кроме того, производится дезинфекция мест общего пользования.

Микрогород в ЮВАО

Жилые кварталы Balance — это микрогород, имеющий все блага для комфортной жизни. Здесь можно не только отдыхать, но и работать, ходить по магазинам, гулять, заниматься спортом, а в случае чего обратиться к медицинскому специалисту — он в шаговой доступности.

Главной фишкой жилых кварталов станет огромный парк в пять гектаров и аллея длиной 600 метров. Она протянется через всю территорию Balance.

Источник фото: «Главстрой»

Сами здания будут отличаться от типичных московских домов. Мало того что это будет индивидуальная архитектура, так еще и выполнены дома будут из уникального сочетания анодированного алюминия и клинкерного кирпича. Это создаст ощущение «двух городов», которые будто наложены один на другой.

Первый слой — это восьми-, десяти-, 11-этажные дома из клинкерного кирпича. Это основная застройка, которая формирует квартал. Второй — «выстреливающие» наверх 30-этажные башни из анодированного алюминия. Неслучайно для основного материала фасадов используется именно этот материал — это прочный, долговечный, легкий и красивый металл, который отражает цвета неба и парка.