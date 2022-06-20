Микробиолог Зверев рассказал, кто тяжелее переносит оспу обезьян

Оспа обезьян, как и многие вирусные заболевания, тяжелее протекает у тех, у кого есть хронические заболевания и проблемы с иммунной системой. Об этом Ura.ru рассказал микробиолог, академик РАН Виталий Зверев.

Обычно вирус протекает легко, но осложнения могут возникнуть, если организм и иммунитет уже ослаблены хроническими заболеваниями.

«Хотя смертельные случаи были зарегистрированы и в Африке, и даже в Америке, когда была вспышка. Около 40 человек переболело и было несколько смертельных случаев, но это в основном люди либо с онкологией, либо с какими-то другими тяжелыми заболеваниями», — сказал ученый.