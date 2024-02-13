Общество 13 февраля 2024, 13:57 Микробиолог Шестаков: машинная стирка не убивает 100% микробов

Читать 360tv в

Машинная стирка уменьшает количество микроорганизмов на одежде, однако не убивает их полностью. Об этом сообщил руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, чтобы полностью избавиться от микробов, температуру необходимо повысить до 100 градусов. Это невозможно сделать в обычных стиральных машинах. Глажка одежды утюгом после стирки все равно не поможет на 100% избавиться от микроорганизмов.

Реклама

«При глаженье температура поднимается чуть выше, потому что это все-таки уже пар. Но сказать, что вещь станет стерильной, нельзя», — отметил Шестаков.