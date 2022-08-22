Миколог Вишневский: смог от лесных пожаров не скажется на качестве грибов в Подмосковье

Миколог Михаил Вишневский в беседе с журналистами РИАМО заявил о том, что смог и гарь от лесных пожаров в Рязанской области не окажет влияние на качество грибов в Подмосковье.

«На краткосрочное плодоношение грибов это, конечно, никак не повлияет. Дым и дым, грибам это более-менее все равно», — сказал он.

Но если это будет повторяться каждый год, то в долгосрочной перспективе некоторые виды, чувствительные к загрязнению, могут ощутить негативное влияние.