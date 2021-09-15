Миколог рассказал, как отличить ядовитые грибы от съедобных

В период грибного сезона, который начался в России, фиксируется больше всего отравлений. Люди часто не знают, какие грибы являются съедобными, и собирают все подряд. О том, какие грибы можно брать, а какие не стоит, рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский, написало ИА НСН.

По словам специалиста, не существует универсального способа, как отличить ядовитый гриб от съедобного. Главное собирать те грибы, которые ты точно знаешь. Все остальные надо оставлять в лесу. Проще всего запомнить по справочникам ядовитые виды, ведь их существует не больше десятка.

«Если мы говорим о средней полосе, то надежно собирать все трубчатые грибы, которые с губкой под шляпкой, потому что среди них нет ядовитых. Есть несъедобные, горькие, есть жгучие, как перец, но того, чем можно отравиться, нет. Пластинчатые грибы — с ними нужно уже аккуратнее быть. Внимательно относиться к тем, которые зеленого цвета, это может быть бледная поганка, и чисто белые — это может быть мухомор вонючий, его в лесах море и он похож на шампиньон», — подчеркнул миколог.

В заключении он напомнил, что не стоит покупать грибы на трассах, так как они могут быть не очень экологически чистыми. Также ни в ком случае не нужно приобретать соленые или маринованные грибы.