Михалков рассказал неприличный анекдот про российских чиновников

Украинский прокатчик фильма про Путина замазал лицо Михалкова Подробнее

Выступая на мастер-классе в Санкт-Петербурге, Михалков иносказательно обрисовал проблему российских чиновников. Он признался, что его возмущает, что некоторые руководители в регионах жадно ловят слова российского президента, чтобы решить свои же проблемы, на которые им укажут из центра.

Также Михалков признался, что его возмущают чиновники, которые не решают сами на местах проблемы, а только готовы «кинуться бежать первыми, чтобы залатать какую-нибудь дырку и исправить то, что им скажет президент».

Ситуацию с такими служителями, по словам режиссера, можно описать неприличным анекдотом.

«Идет рота солдат по говну. Дошли до горизонта, а там речка, цветы, березы, леса. И тут командир говорит: „Рота, стой! Наконец-то есть место, где можно посрать“. Вот это и есть наша жизнь!» — описал Михалков ситуацию с чиновниками, о которых вел разговор.

Никита Михалков также раскрыл во время мастер-класса некоторые секреты кинокухни, показав с помощью добровольцев приемы, используя которые профессиональный режиссер помогает актеру выполнить творческую задачу. Кроме того, он ответил на вопросы зрителей.