Общество 14 мая 2023, 07:09 Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр» Режиссер Никита Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр» РИА «Новости»

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Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр» в Екатеринбурге. Его слова привело РИА «Новости».

По его словам, посетителя заведения видят перед собой «мультфильм об истории России», где показаны ужас, рабство, предательство и вся грязь.

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«А светом в окошке стал один человек, который пришел и просто все поменял», — сказал режиссер.

Михалков отметил, что он не против самой идеи о музее в честь первого президента России, но хотел бы на месте «Ельцин-центра» увидеть честный музей о современной истории страны.

«Ельцин-центр» открыли на родине первого президента страны Бориса Ельцина, в Екатеринбурге, в ноябре 2015 года.

Ранее Михалков заявлял, что «Ельцин-центр» разрушает национальное самосознание молодого поколения, необъективно оценивая историю России.