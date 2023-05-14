14 мая 2023, 07:09
Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр»
Режиссер Никита Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр»
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр» в Екатеринбурге. Его слова привело РИА «Новости».
По его словам, посетителя заведения видят перед собой «мультфильм об истории России», где показаны ужас, рабство, предательство и вся грязь.
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«А светом в окошке стал один человек, который пришел и просто все поменял», — сказал режиссер.
Михалков отметил, что он не против самой идеи о музее в честь первого президента России, но хотел бы на месте «Ельцин-центра» увидеть честный музей о современной истории страны.
«Ельцин-центр» открыли на родине первого президента страны Бориса Ельцина, в Екатеринбурге, в ноябре 2015 года.
Ранее Михалков заявлял, что «Ельцин-центр» разрушает национальное самосознание молодого поколения, необъективно оценивая историю России.
Борис Ельцин
Никита Михалков
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