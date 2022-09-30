Михалков обратился с просьбой отсрочить призыв занятых на съемках общественно значимых кинопроектов | 360°

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Михалков обратился с просьбой отсрочить призыв занятых на съемках общественно значимых кинопроектов

Режиссер Михалков попросил отсрочку от призыва для кинематографистов, занятых на съемках

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Глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков направил премьер-министру Михаилу Мишустину просьбу об отсрочке от призыва в армию для специалистов киноиндустрии, которые заняты на съемках общественно значимых проектов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинодеятеля.

Михалков подчеркнул, что не просит ни для кого освобождения от армии. Его цель — чтобы съемочные процессы, запущенные в основном на государственные деньги, были завершены.

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«Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены», — отметил глава Союза кинематографистов России.

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Режиссер вспомнил об опыте советских кинематографистов, участвовавших в Великой Отечественной войне, когда кинооператоры снимали хронику на передовой. А актеры, режиссеры и сценаристы работали над фильмами, помогавшими солдатам сражаться с фашистами, а народу — пережить все тяготы военных лет.

«Большинство моих коллег-кинематографистов всех возрастов готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент», — отметил Михалков.

Ранее Михалков предостерег от преподавания на украинском языке в школах Донбасса.

Никита Михалков

Частичная мобилизация в РФ

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