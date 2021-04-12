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    12 апреля 2021, 12:08

    Михайловский редут воссоздадут в Пензенской области

    Артур Блянихов

    В Пензенской области создадут музей, выполненный в виде стилизации Михайловского редута. Это российско-американская торговая крепость, которая расположена на Аляске. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Музей появится в селе Николаевка, где родился российский морской офицер и исследователь Лаврентий Загоскин. По данным информагентства, идея с экспозицией принадлежит региональному отделению Русского географического общества.

    «Фрагмент редута будет воссоздан на малой родине Загоскина по сохранившимся эскизам, в составе которого будут созданы экспозиции, раскрывающие многогранную личность путешественника», — рассказали в пресс-службе областного Минтуризма.