Михайловский редут воссоздадут в Пензенской области

В Пензенской области создадут музей, выполненный в виде стилизации Михайловского редута. Это российско-американская торговая крепость, которая расположена на Аляске. Об этом сообщило РИА ФАН.

Музей появится в селе Николаевка, где родился российский морской офицер и исследователь Лаврентий Загоскин. По данным информагентства, идея с экспозицией принадлежит региональному отделению Русского географического общества. «Фрагмент редута будет воссоздан на малой родине Загоскина по сохранившимся эскизам, в составе которого будут созданы экспозиции, раскрывающие многогранную личность путешественника», — рассказали в пресс-службе областного Минтуризма.