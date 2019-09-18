Михайлов день 2019: что можно и нельзя делать в этот день
История
Праздник связан с чудом, которое случилось четвертом веке. Оно связано с храмом, который был возведен во имя Архистратига Михаила недалеко от города Иераполя. Его построили в благодарность за исцеление немой девочки. Около церкви проистекал целебный источник. Архангел Михаил пришел в сновидении отцу ребенка и сказал, что если тот, выпьет воду из источника, то обретет дар речи. Так и случилось. Благодарный отец семейства и его родные тут же крестились и возвели храм в память о чуде, дарованным архангелом.
Само же чудо, после которого начали отмечать Михаилов день случилось позднее. Язычники хотели погубить храм и служившего там проповедника Арихиппа. По преданию, неверующие соединили две горные реки в одно русло и направили течение в церковь. Архипп молился Архистратигу Михаилу, чтобы избежать бедствия.
Его молитвы были услышаны. Архистратиг Михаил возник в Иераполе и жезлом открыл в горе широкую расселину. Он велел водам бурлящего поток устремиться туда. Так, храм остался цел и невредим, а язычники в ужасе убежали. Святой Архипп и другие христиане благодарили Господа и Арихистратига Михаила за чудо.
Что можно и нельзя делать в Михайлов день
На Руси 19 сентября проводили мирские братчины. На них решались соседские и семейные дела. После того, как все вопросы были улажены, устраивались пиры. Каждый участник приносил свое блюдо. За столом недавние спорщики мирились и братались. Поэтому и сегодня 19 сентября надо мириться с обидчиками и просить прощения.
После таких больших застолий оставшуюся еду раздавали малоимущим.
Также сохранилась традиция начинать Михайлов день с утренней службы в церкви. Чтобы не поддаться плохим умыслам, можно провести в молитвах все время. На Михайлово чудо можно поставить свечку в церкви и обратиться к Архистратигу Михаилу с пожеланием.
Наши предки считали, что в этот день нельзя работать. Если пойти против традиций, то обстоятельства могут сложиться так, что или дел навалится больше, чем обычно, или вам вообще не удастся выполнить свои планы.
Приметы и поверья
На Михайлово чудо, 19 сентября, особое внимание уделялось погоде. С приходом осени можно было узнать, какой будет зима. Нередки в это время были заморозки. «Михаил заморозком прихватил», — говорили на Руси.
Если с первых морозов на деревьях видели иней, то зима должна была оказаться снежной. Прогноз погоды делали и смотря на опавшие листья осины. Если они лежали «лицом» вверх, то быть зиме студеной. Если другой стороной, — то зимние месяцы будут теплыми. Также в Михайлов день смотрели на березы — если верхушка дерева зеленая, значит зима придет рано.
С Михайловым днем связаны и поверья, которые неимею отношения к погоде. Например, считалось, что лучше голову не быть — так ум может «смыться».
Работать было запрещено. Люди верили, что в противном случае их накажет Бог. Также, согласно поверьям, Михайлово чудо — подходящий момент, чтобы выведать честные ответы на любые вопросы. Ведь на Михайлово чудо врать не стоит.