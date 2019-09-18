Михайлов день 2019: что можно и нельзя делать в этот день

Архангел Михаил считается одним из наиболее почитаемых святых у верующих. Православные вспоминают его 19 сентября. Праздник получил название Михайлов день, или Михайлово чудо. История этого дня и народные поверья — в материале «360».

История

Праздник связан с чудом, которое случилось четвертом веке. Оно связано с храмом, который был возведен во имя Архистратига Михаила недалеко от города Иераполя. Его построили в благодарность за исцеление немой девочки. Около церкви проистекал целебный источник. Архангел Михаил пришел в сновидении отцу ребенка и сказал, что если тот, выпьет воду из источника, то обретет дар речи. Так и случилось. Благодарный отец семейства и его родные тут же крестились и возвели храм в память о чуде, дарованным архангелом.

Само же чудо, после которого начали отмечать Михаилов день случилось позднее. Язычники хотели погубить храм и служившего там проповедника Арихиппа. По преданию, неверующие соединили две горные реки в одно русло и направили течение в церковь. Архипп молился Архистратигу Михаилу, чтобы избежать бедствия.

Его молитвы были услышаны. Архистратиг Михаил возник в Иераполе и жезлом открыл в горе широкую расселину. Он велел водам бурлящего поток устремиться туда. Так, храм остался цел и невредим, а язычники в ужасе убежали. Святой Архипп и другие христиане благодарили Господа и Арихистратига Михаила за чудо.

Святой Архистратиг Михаил — Грозных сил воевода. 1820-1830-е. Раскрашенный оттиск. Источник фото: Википедия

Что можно и нельзя делать в Михайлов день

На Руси 19 сентября проводили мирские братчины. На них решались соседские и семейные дела. После того, как все вопросы были улажены, устраивались пиры. Каждый участник приносил свое блюдо. За столом недавние спорщики мирились и братались. Поэтому и сегодня 19 сентября надо мириться с обидчиками и просить прощения.

После таких больших застолий оставшуюся еду раздавали малоимущим.

Также сохранилась традиция начинать Михайлов день с утренней службы в церкви. Чтобы не поддаться плохим умыслам, можно провести в молитвах все время. На Михайлово чудо можно поставить свечку в церкви и обратиться к Архистратигу Михаилу с пожеланием.

Наши предки считали, что в этот день нельзя работать. Если пойти против традиций, то обстоятельства могут сложиться так, что или дел навалится больше, чем обычно, или вам вообще не удастся выполнить свои планы.

Архангел Михаил. Источник фото: РИА «Новости»

Приметы и поверья

На Михайлово чудо, 19 сентября, особое внимание уделялось погоде. С приходом осени можно было узнать, какой будет зима. Нередки в это время были заморозки. «Михаил заморозком прихватил», — говорили на Руси.

Если с первых морозов на деревьях видели иней, то зима должна была оказаться снежной. Прогноз погоды делали и смотря на опавшие листья осины. Если они лежали «лицом» вверх, то быть зиме студеной. Если другой стороной, — то зимние месяцы будут теплыми. Также в Михайлов день смотрели на березы — если верхушка дерева зеленая, значит зима придет рано.

С Михайловым днем связаны и поверья, которые неимею отношения к погоде. Например, считалось, что лучше голову не быть — так ум может «смыться».

Работать было запрещено. Люди верили, что в противном случае их накажет Бог. Также, согласно поверьям, Михайлово чудо — подходящий момент, чтобы выведать честные ответы на любые вопросы. Ведь на Михайлово чудо врать не стоит.