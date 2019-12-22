Михаилу Горбачеву стало лучше после лечения

Состояние здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева улучшилось. Он попал в больницу с воспалением легких 19 декабря.

Об улучшении своего самочувствия Горбачев рассказал «Интерфаксу». Он отметил, что болезнь постепенно «отступает».

И хотя, конечно, общее состояние желает быть лучшим, но я не падаю духом, продолжаю работать Михаил Горбачев

Экс-президент отметил, что за 2019 год смог сделать много всего — к примеру, он написал большое количество интервью, в основном на тему ядерного разоружения, которые опубликовали мировые СМИ. Горбачев также отметил, что в уходящем году опубликовал книгу, которую он называет «раздумьями о судьбах мира».

Бывший президент Советского Союза подчеркнул, что и дальше готов стремиться помогать установить контроль над ядерным вооружением тем, кто хочет установить крепкий и справедливый мир. Он отметил, что не оставит это до тех пор, пока будут позволять силы.

19 декабря стало известно, что Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких.