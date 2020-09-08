Михаилу Ефремову огласят приговор. Онлайн-трансляция

Пресненский суд Москвы через три месяца после смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова готов огласить ему приговор. Журналисты уже встречают актера возле дома. «360» ведет онлайн-трансляцию.

09:45 Корреспондент «360» находится у дома Михаила Ефремова. Там уже собрались люди, которые поддерживают актера. Сам артист, судя по всему, пока еще не выходил.

Около дома Ефремова. Источник фото: телеканал «360»

ДТП произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Михаил Ефремов, находясь в собственном Jeep Grand Cherokee, в нетрезвом виде врезался в фургон, который ехал в противоположном направлении. Там находился курьер Сергей Захаров. Его с многочисленными травмами доставили в больницу. Через несколько часов он скончался.

Обвинение попросило для Ефремова 11 лет колонии. Актер сначала не признавал вину, но на последнем заседании раскаялся в смертельной аварии.