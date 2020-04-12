    12 апреля 2020, 01:24

    Михаил Турецкий решил отправиться на Марс

    Кирилл Фролов

    Основатель арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий забронировал место в космическом корабле для полета на Марс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе хора.
    Михаил Турецкий решил отправиться на Марс

    По словам артиста, он «принял решение забронировать место» в космическом корабле с помощью компаний GetTransfer и Get2Mars. Первая работает как служба такси в аэропортах, вторая предлагает инвестировать в космические стартапы.

    Турецкий добавил, что теперь ему нужно найти 289 свободных дней для полета.

    Между тем, полет до Марса в одну сторону, по данным компании Mars One, займет минимум 210 дней. В SpeceX рассчитывают на 150 суток.

    Как именно Турецкий собирается уложиться в 289 дней, неизвестно.

    «Креативный подход к жизни всегда был основополагающим для меня. Кто-то прыгает с парашютом, увлекается мотоциклами, мы спускаемся в глубокие шахты и планируем покорять космос», — сообщил музыкант.

    21 апреля, в День космонавтики, Турецкому исполнилось 58 лет.