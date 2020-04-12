Михаил Турецкий решил отправиться на Марс

По словам артиста, он «принял решение забронировать место» в космическом корабле с помощью компаний GetTransfer и Get2Mars. Первая работает как служба такси в аэропортах, вторая предлагает инвестировать в космические стартапы.

Турецкий добавил, что теперь ему нужно найти 289 свободных дней для полета.

Между тем, полет до Марса в одну сторону, по данным компании Mars One, займет минимум 210 дней. В SpeceX рассчитывают на 150 суток.

Как именно Турецкий собирается уложиться в 289 дней, неизвестно.

«Креативный подход к жизни всегда был основополагающим для меня. Кто-то прыгает с парашютом, увлекается мотоциклами, мы спускаемся в глубокие шахты и планируем покорять космос», — сообщил музыкант.

21 апреля, в День космонавтики, Турецкому исполнилось 58 лет.