Михаил Светов сообщил о вызове в Следственный комитет

«Меня вызвали в СК на доследственную проверку», — заявил он. Ранее появлялась информация, что проверка ведется по статье УК РФ «Развратные действия». Светову может грозить до трех лет лишения свободы. Об этом написал РЕН ТВ.

По данным телеканала, доследственная проверка в отношении политика началась 5 ноября. Согласно уголовно-процессуальному кодексу в течение ближайших десяти дней следователи решат, нужно ли открывать уголовное дело или нет. В свою очередь Следственный комитет России никак не подтверждал информацию о доследственной проверке и вызове Светова.

Ранее его аккаунт в Instаgrаm Роскомнадзор внес в реестр страниц, где находится запрещенный на территории Российской Федерации контент. Такое решение было связано с тем, что либертарианец публиковал в своей соцсети фото полуобнаженных молодых девушек.