Михаил Шац пожаловался на злоупотребление алкоголем старшей дочерью

Переживаниями о склонности к злоупотреблению алкоголем старшей дочери Софии поделился юморист Михаил Шац. Об этом он рассказал в своем подкасте «Папа, закрой дверь», которое ведет вместе со своей наследницей. Гостьей выпуска стала стендап-комик Зоя Яровицына.

В ходе беседы Шац поднял проблему воспитания детей. Он заявил, что после встречи Нового года заметил, что его 23-летняя дочь слишком увлекалась спиртным. Юморист не выдержал и попросил ее остановиться.

«Я к Соне обратился с замечанием таким. Потом уже понял, что это звучит несколько неожиданно. В общем, сделал ей замечание, что она много пьет», — пояснил артист. Сама девушка на замечание отца смущенно засмеялась.

Гостья подкаста Зоя Яровицына заявила, что прекрасно знает об алкоголизме, так как сама и ее родственники переживали подобное состояние. Но в какой-то момент артистка решила полностью исключить горячительные напитки из своей жизни. Она отметила, что уже трезва два года.

По мнению Яровицыной, все дело в генетике. Но в ее случае она сделала выбор в пользу лимонада, отказавшись от виски.

«У нас, к сожалению, генетически, видимо, есть два варианта: либо ты пьешь до талого, пропускаешь жизнь, теряешь возможности, либо совсем завязываешь, даже на праздники не позволяешь», — отметила она.

Яровицына отметила, что иногда ее тянет к бокалу, но она умеет себя сдержать. Шац отметил, что родителям стоит беседовать с детьми о спиртных напитках, но делать это слишком прямо не нужно. Важно донести, что алкоголь разрушает дружбу и оставляет человека в полном одиночестве.