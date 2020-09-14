Михаил Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам

«Принято решение продлить еще на месяц сентябрь медицинским работникам стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде с перерасчетом на отпускные», — процитировал Мишустина сайт NEWS.ru.

Он пояснил, что документ уже подписан. Еще он рассказал о другом постановлении, который утвердит продление выплат социальным работникам. По словам премьер-министра, в настоящий момент на эти цели выделено почти два миллиарда рублей.