Михаил Мишустин назначил заместителя главы Росавтодора

«Назначить Новикова Романа Витальевича заместителем руководителя Федерального дорожного агентства», — приводит ИА RNS выдержку из публикации.

С конца 2016 года Новиков был начальником ФКУ «Управление Федеральных Автомобильных Дорог «Тамань». Эта организация являлась государственным заказчиком возведения Крымского моста.