Михаил Мишустин назначил заместителя главы Росавтодора
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу компании-заказчика строительства Крымского моста Романа Новикова заместителем руководителя Росавтодора. Свидетельствующий об этом документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Новикова Романа Витальевича заместителем руководителя Федерального дорожного агентства», — приводит ИА RNS выдержку из публикации.
С конца 2016 года Новиков был начальником ФКУ «Управление Федеральных Автомобильных Дорог «Тамань». Эта организация являлась государственным заказчиком возведения Крымского моста.