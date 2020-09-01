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    01 сентября 2020, 14:42

    Михаил Мишустин назначил заместителя главы Росавтодора

    Полина Петрова

    Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу компании-заказчика строительства Крымского моста Романа Новикова заместителем руководителя Росавтодора. Свидетельствующий об этом документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
    Михаил Мишустин назначил заместителя главы Росавтодора

    «Назначить Новикова Романа Витальевича заместителем руководителя Федерального дорожного агентства», — приводит ИА RNS выдержку из публикации.

    С конца 2016 года Новиков был начальником ФКУ «Управление Федеральных Автомобильных Дорог «Тамань». Эта организация являлась государственным заказчиком возведения Крымского моста.

    Новости SMI.FM