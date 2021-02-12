Ветеран МВД попросил Владимира Путина поспособствовать сносу памятника Михаилу Кругу в Твери. Он считает его оскорбительным по отношению к полицейскими и местным жителям. Однако сестра певца Ольга Медведева сообщила «360», что Круг — символ города и он никогда не призывал совершать преступления.

В своем письме пенсионер назвал Круга «трубадуром бандитов и вымогателей», а также человеком, который популяризировал криминал. Он отметил, что местные власти не реагируют на просьбы о сносе. А сам памятник и вовсе стоит рядом с прокуратурой.

«Я считаю, что это нелепые объяснения, то есть человек совершенно не понимающий, что пишет. Обвиняет Михаила в тех лихих 90-х, которые будто бы были из-за Михаила. Все мы жили в 90-е, и все там было, были люди, были судьбы. О них Миша и пел. Он никого не призывал совершать какие-то преступления. Но это же глупо», — объяснила свою позицию сестра.

Она напомнила, что сохранилось интервью, где Михаил Круг говорит: «Покажите мне хоть одного человека, который, наслушавшись моих песен, получил приговор и сказал: „Это я благодаря Кругу совершил преступление“».

«Обвинения в 90-х — ну вообще, такое впечатление, что он все в кучу собрал. Человек сидит дома, ему скучно, он думает: дай я какой-нибудь пасквиль напишу. Вот у меня такое впечатление. Человек вышел на пенсию, делать ему нечего, он решил прицепиться», — поделилась женщина.

Сестра сообщила, что именно она придала этому письму огласку. Подобные письма поступали и раньше. Но родственники молчали и писали отписки.

«А сейчас мне все это надоело. То гитару сломали, то памятник покрасили краской, то какие-то наши тверские деятели культуры составляли письмо, что кто такой Круг, какой-то шофер неизвестный, зачем ему памятник. Круга все знают, помнят. 19 лет, как Миши нет, но любят его до сих пор, приезжают. Очень многие приезжают в Тверь благодаря Кругу», — напомнила собеседница «360».

Ольга Медведева заявила, что на защиту памятника встали очень многие влиятельные люди. Поэтому она полагает, что он останется на своем месте.

«Я думаю, ничего с памятником не будет. 14 лет — слишком долго стоит памятник, слишком много людей об этом знают. И в Твери это стало достопримечательностью. Михаил Круг как символ города, это уже туристический объект. Есть даже экскурсии, люди приезжают. Я не думаю, что у властей хватит совести снести памятник исподтишка», — резюмировала родственница.

Сестра шансонье отметила, что песни Михаила Круга слушают до сих пор и любителей его творчества меньше не становится.