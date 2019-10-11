Михаил Хачатурян хвалился богатым арсеналом оружия. Видео

Михаил Хачатурян, убитый тремя родными дочерьми в июле 2018 года, при жизни очень любил позировать с оружием. Об этом свидетельствуют видеозаписи, которые оказались в распоряжении «360». Роликом поделились защитники сестер Хачатурян.

В видеоролике Михаил Хачатурян держит за повод лошадь. Действие видео происходит на территории конноспортивного клуба «Матадор» в Лианозовском парке. Здесь безо всякого стеснения Хачатурян показывает револьвер, пистолет, помповое ружье. Заметно, что мужчина гордится своим арсеналом и с радостью рассказывает об особенностях того или иного ствола.

Хачатуряна убили три его дочери в собственной квартире на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы. Девушки рассказали, что решились на отчаянный шаг из-за постоянного насилия и издевательств со стороны отца. Племянник убитого, Арсен Хачатурян, утверждает, в свою очередь, что сестры действовали хладнокровно и расчетливо.