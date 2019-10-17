Михаил Федотов рассказал, как стал правозащитником, на вопрос об отставке

«Слухи, которые ходят в интернете, я не комментирую», — заявил Федотов. Однако на этом он не остановился и рассказал, что в 1963 году его одноклассник рассказал о журнале со странным названием, который продавали около метро «Кропоткинская». Тогда еще восьмиклассник, Михаил Федотов срочно отправился на место, чтобы приобрести себе экземпляр журнала.

Название было действительно непонятным: «Курьер ЮНЕСКО». Там была опубликована Декларация прав человека, которая в Советском Союзе почти не публиковалась. «С тех пор я занимаюсь правозащитой. Неужели вы думаете, что на 71-м году жизни я буду заниматься чем-то другим?» — поинтересовался председатель СПЧ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михаил Федотов может оставить свой пост, так как ему исполнилось 70 лет и он достиг предельного возраста для нахождения на государственной службе. Журналисты заявили, что его на этом посту может заменить нынешний руководитель Общественной палаты Валерий Фадеев.