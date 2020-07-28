Михаил Дегтярев извинился за шутки о «жирных» хабаровских голубях и бане

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев извинился перед жителями региона за свои высказывания о «жирных» голубях. Ранее он пошутил в стриме в Instagram, что птицы Хабаровска «самые жирные и счастливые в России».

«Если кого-то это задело, и он не понял моего искреннего такого юмора по отношению, в первую очередь, к себе, я прошу прощения у всех хабаровчан. Простите меня, если я вас обидел своим первым стримом, голубями», — сказал Дегтярев в интервью музыканту Сергею Шнурову. Отрывок беседы опубликован на сайте телеканала RTVI, генеральным продюсером которого недавно стал Шнур.

Михаил Дегтярев провел трансляцию в Instagram в первый день работы на посту врио губернатора края. Он решил прогуляться до своего рабочего места пешком и снять по пути видео сам Хабаровск. Тогда же Дегтярев заметил голубей, сравнил их с птицами других городов и рассказал о том, как будет ходить в баню. Жители Хабаровска шутку не оценили.

Ранее стало известно, что в Хабаровск приехал музыкант Сергей Шнуров, чтоб снять документальный фильм о том, что происходит в регионе.