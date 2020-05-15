Мигранты устроили массовый сход у «Фуд Сити». Видео

Все происходящее у оптового рынка сняли на видео. На кадрах видно, что у торговых рядов собралось множество людей. Прекратить митинг пытаются полицейские, но мужчины кричат, свистят и даже не собираются расходиться.

Причиной массового сбора, пишут в соцсетях, стало повышение арендной стоимости. Продавцы не захотели платить больше и устроили сборище у рынка.

Telegram-канал Baza уточнил, что группа торговцев хотела попросить местную администрацию снизить арендную ставку на время ограничений в Москве. «В ответ они не получили никакого снижения и узнали нехорошие новости о том, что ставку будет даже поднята — на две тысячи рублей», — сказано в посте.

Официального комментария «Фуд Сити» и столичного управления МВД пока не поступало.