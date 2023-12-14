14 декабря 2023, 17:48
Мигранты устремились к границе России и Финляндии после открытия КПП
МК: беженцы с велосипедами прибыли к КПП на границе России и Финляндии
Беженцев с Ближнего Востока начали массово подвозить к границе России и Финляндии после открытия двух КПП. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на пересекшего границу россиянина Валерия.
Мужчина видел, как мигрантов привозят на микроавтобусах с велосипедами. По словам Валерия, около 20 беженцев забрали двухколесный транспорт и направились к КПП «Ниирала», но российские пограничники пропустили всего нескольких.
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«Остальных почему-то оставили мерзнуть, чему финны и наши несказанно обрадовались. Никто не хочет, чтобы из-за беженцев границы снова закрыли», — отметил мужчина.
Россиянин слышал, что множество велосипедистов скопилось в 15 километрах от контрольно-пропускного пункта, где у них предварительно проверяют документы.
Журналисты МК также почитали сообщения в арабских чатах. Там беженцы кооперируются для поездки к российско-финской границе. Судя по сообщениям, мигранты выдвигаются из Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным газеты Helsingin Sanomat, власти Финляндии решили снова закрыть все КПП на границе с Россией. Причиной стал новый наплыв беженцев, указало издание.
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Россия
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