Общество 22 июля 2023, 04:04 Мигранты стали больше совершать преступлений в России ТАСС: число совершенных мигрантами преступлений выросло в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мигранты совершили более 22 тысяч преступлений на территории России за первые шесть месяцев 2023 года, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на статистику МВД.

Согласно данным ведомства, 18,4 тысячи преступлений совершили граждане, которые приехали в РФ из стран СНГ. Это число на 6,5% больше, чем годом ранее. Тем временем в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства зафиксировали 6,9 тысячи преступлений. Этот показатель на 14,2% меньше в сравнении с 2022 годом.

Реклама

МВД России продолжает активную работу над вопросом преступности в среде мигрантов. Речь идет об оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023», ее задача состоит в стабилизации миграционной ситуации.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о росте совершенных мигрантами преступлений за прошлый год. Больше всего преступность проявляется в крупных городах.