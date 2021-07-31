Мигранты с августа начнут сдавать экзамены по новым заданиям

С 1 августа для иностранцев, которые намерены жить и работать в России, начнет действовать новый экзамен по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«С 1 августа 2021 года вступает в действие новое положение, определяющее порядок проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории РФ и основам законодательства РФ для иностранцев, которые претендуют на право работать и жить в России», — говорится в тексте.

В пресс-службе уточнили, что экзамен будут проводить с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ) стандартизированной формы. Они разработаны на основе утвержденных российским правительством требований к минимальному уровню знаний, необходимому для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу или патента.

Материалы, необходимые для проведения экзамена, опубликованы на сайте ФИПИ, в разделе «Иностранным гражданам».

Несколько дней назад стало известно, что правила ввоза трудовых мигрантов на российские стройки могут упростить в ближайший месяц. Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отмечал, что Минстрой не исключает возможности запуска чартерных поездов РЖД для доставки трудовых мигрантов.