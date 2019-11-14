Мигранты хотят зарабатывать больше россиян

Работающие в России мигранты из ближнего зарубежья хотят получать большие зарплаты, нежели россияне. Таковы результаты недавнего исследования сервиса по трудоустройству.

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Материалы работы оказались в распоряжении газеты «Известия». Так, аналитики изучили отзывы порядка 1,7 миллиона кандидатов, претендующих на низкоквалифицированную работу. Например, речь идет о грузчиках или водителях.

Иностранные граждане хотят в месяц получать за это 54,5 тысячи рублей. Жители России согласны и на 47 тысяч. При этом разрыв между ожиданиями по зарплатам россиян и приезжих зависит от конкретной профессии.

По данным газеты, самая большая разница в ожиданиях зафиксирована у водителей. Она составила 14%. Самая маленькая (2,4%) — у продавцов. При этом мигранты и жители России рассчитывают примерно на одну и ту же зарплату в сферах, которые связаны с общением с людьми.

Также пожелания по заработной плате зависят и от регионов и городов. Незначительная разница зафиксирована в российской столице. В среднем она составляет 640 рублей. Более требовательными к своим доходам оказались иностранцы из Нижнего Новгорода и Самары. Там разница в ожиданиях составила 5150 рублей и 2100 рублей соответственно.