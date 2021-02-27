Мигранты будут подтверждать владение русским языком раз в три года
Минобрнауки предложило обязать иностранных рабочих сдавать экзамен по русскому языку каждые три года, а не раз в пять лет, как сейчас. Такой проект постановления правительства опубликован на портале нормативных актов.
Планируется сократить срок действия соответствующего сертификата о владении русским языком, который нужен иностранцам, чтобы получить разрешение на работу.
Сертификат для получения разрешения на временное проживание в России также будет действовать три года, для получения вида на жительство — бессрочно. Если вид на жительство аннулируют, сертификат тоже станет недействительным.
Документ о владении русским выдают образовательные организации, которые входят в специальный перечень и могут проводить экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.
Информация о сертификатах поступает в единую базу данных — «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации».
Ранее ФСБ накрыла преступную группу, члены которой оформляли поддельные документы мигрантам в Подмосковье и Забайкалье.