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    31 марта 2021, 08:33

    Мигрантов защитят от выдворения из России за незначительные проступки

    Андрей Иванов

    В Госдуме задумались, как защитить законопослушных мигрантов от выдворения из России и разлуки с семьей за незначительные проступки. Депутаты совместно с МВД начали работать над изменением перечня правонарушений, за которые иностранцев высылают из страны.

    Мигрантов защитят от выдворения из России за незначительные проступки

    Как рассказал «Парламентской газете» первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, семьи мигрантов постоянно обращаются с этим вопросом к депутатам и власти. Именно поэтому в нижней палате парламента и МВД задумались о том, чтобы защитить мигрантов и изменить перечень.

    «Из него (перечня — прим. ред.) уберут незначительные составы правонарушений, оставив те, которые действительно представляют собой общественную опасность», — объяснил депутат.

    Водолацкий отметил, что в апреле законопроект поступит в профильный комитет, а потом депутаты создадут рабочую группу и обсудят его с представителями МВД.

    Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал, что законопослушные мигранты часто сами становятся жертвами нарушений закона. В качестве примера он привел распространенные случаи, когда работодатели не платят им за труд.

    Сейчас МВД и Минцифры разрабатывают проект, который позволит собрать данные иностранцев на единой платформе, чтобы упростить им получение госуслуг в электронном виде.