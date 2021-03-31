Мигрантов защитят от выдворения из России за незначительные проступки

В Госдуме задумались, как защитить законопослушных мигрантов от выдворения из России и разлуки с семьей за незначительные проступки. Депутаты совместно с МВД начали работать над изменением перечня правонарушений, за которые иностранцев высылают из страны.

Как рассказал «Парламентской газете» первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, семьи мигрантов постоянно обращаются с этим вопросом к депутатам и власти. Именно поэтому в нижней палате парламента и МВД задумались о том, чтобы защитить мигрантов и изменить перечень.

«Из него (перечня — прим. ред.) уберут незначительные составы правонарушений, оставив те, которые действительно представляют собой общественную опасность», — объяснил депутат.

Водолацкий отметил, что в апреле законопроект поступит в профильный комитет, а потом депутаты создадут рабочую группу и обсудят его с представителями МВД.

Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал, что законопослушные мигранты часто сами становятся жертвами нарушений закона. В качестве примера он привел распространенные случаи, когда работодатели не платят им за труд.

Сейчас МВД и Минцифры разрабатывают проект, который позволит собрать данные иностранцев на единой платформе, чтобы упростить им получение госуслуг в электронном виде.