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    17 января 2022, 15:45

    Сервис для нанимателей мигрантов запустили на госуслугах

    Сервис для уведомления МВД о найме на работу мигрантов появился на госуслугах

    Анатолий Минкин

    Заключающие трудовые договоры с мигрантами российские работодатели теперь смогут дистанционно сообщать об этом в МВД через сайт госуслуг. Там появился новый сервис «Уведомления по трудовым мигрантам». Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

    Сервис для нанимателей мигрантов запустили на госуслугах

    Передать уведомление в МВД в электронной форме можно по случаям заключения и расторжения трудового договора с иностранцами, а также об обязательствах по выплате зарплаты иностранным высококвалифицированным специалистам.

    Для направления уведомления работодателю нужно заполнить специальную форму и подписать ее электронной подписью. Специально посещать ведомство не нужно.

    Ежегодно МВД получает около трех миллионов бумажных уведомлений о найме мигрантов. Обрабатывать такой объем документов в период пандемии стало сложнее. Поэтому подобный электронный сервис необходим.