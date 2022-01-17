Сервис для нанимателей мигрантов запустили на госуслугах

Заключающие трудовые договоры с мигрантами российские работодатели теперь смогут дистанционно сообщать об этом в МВД через сайт госуслуг. Там появился новый сервис «Уведомления по трудовым мигрантам». Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Передать уведомление в МВД в электронной форме можно по случаям заключения и расторжения трудового договора с иностранцами, а также об обязательствах по выплате зарплаты иностранным высококвалифицированным специалистам.

Для направления уведомления работодателю нужно заполнить специальную форму и подписать ее электронной подписью. Специально посещать ведомство не нужно.

Ежегодно МВД получает около трех миллионов бумажных уведомлений о найме мигрантов. Обрабатывать такой объем документов в период пандемии стало сложнее. Поэтому подобный электронный сервис необходим.