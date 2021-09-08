Собянин рассказал, как будут наказывать мигрантов за драки

Москва остается гостеприимным городом, готовым принять жителей других стран, но нарушать закон и хулиганить в ней непозволительно, это приведет к самым жестким мерам. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью для «Комсомольской правды».

В последнее время драки между мигрантами в столице участились. Сергей Собянин не раз выступал на эту тему и говорил о мерах, которые предпринимаются властями. Сейчас он еще раз подчеркнул, что рецепт борьбы с нарушениями только один: наказывать, высылать из страны и запрещать дальнейший въезд.

Мэр отметил, что именно это и происходит сейчас в Москве. Как только ситуация стала напряженной, последовала резкая реакция. Возбуждаются уголовные дела, нарушителей высылают, для некоторых вообще закрывают границы.

Дефицита мигрантов для работы в Москве как такового нет. Собянин отметил, что дело даже не в пандемии, а в том, что строек становится все больше, и нужна новая рабочая сила. Объем строящегося жилья вырос ровно в два раза. Соответственно, потребность в работниках увеличилась.

«Надо привлекать людей из других регионов, увеличивать зарплату и производительность труда. Чем, собственно, и занимаются все компании. В коммунальном секторе, например, в ГБУ „Автомобильные дороги“, вообще нет мигрантов. Мы принимаем туда граждан из других регионов страны, из соседних областей», — подчеркнул Собянин.

Градоначальник добавил, что в компаниях, связанных с эксплуатацией домов, дворов, остается большее число мигрантов. Пока в этих сферах зарплаты более низкие, а сама работа в чем-то даже сложнее. Но и здесь, по словам Собянина, приоритет в рабочих местах отдается именно россиянам.