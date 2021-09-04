Мигрантов в России обяжут получать карты с чипом о пройденной дактилоскопии

Трудовые мигранты, которые приезжают в Россию надолго, должны будут сдать отпечатки пальцев и получить карту с фотографией и чипом о пройденной процедуре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД.

«Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации», — приводит агентство текст документа.

В проекте приказа говорится, что на лицевой стороне карты будет фото иностранца. Она будет содержать идентификационный номер, фамилию, имя, отчество, дату рождения и пол. На обратной стороне укажут паспортные данные. Там же разместят бесконтактный чип с электронным изображением отпечатков пальцев двух рук.

В ведомстве планируют, что приказ вступит в силу 29 декабря 2021 года. В последнее время в Москве участились массовые драки с участием иностранцев, которые приехали в столицу на заработки. На днях Преображенский суд выдворил из страны 14 мигрантов, которых задержали после массового столкновения приезжих из Средней Азии на Бабаевской улице в Сокольниках.