Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ

Для длительного пребывания в России мигрантов обяжут оформлять единый электронный документ. Срок его действия будет составлять 10 лет, сообщили в пресс-центре МВД.

«Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ будет являться получение единого документа с электронным носителем информации», — привел ТАСС сообщение пресс-центра.

В ведомстве уточнили, что мигранты смогут оформить такой документ на 10 лет. Когда срок действия истечет, документ потребуется заменить. В электронной форме будет фиксироваться информация о владельце документа. При этом все сведения будут храниться в защищенном виде.

«При этом перечень сведений об иностранном гражданине, содержащихся на электронном носителе, а также процедуры оформления и выдачи единого документа будут уточнятся в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов», — отметили в МВД.

В пресс-службе подчеркнули, что пока необходимые нормальные акты находятся в стадии разработки. Сроки введения электронного документа еще неизвестны.