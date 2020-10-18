Мигрантов в Москве стало меньше. Это повлияло на подготовку к зиме в городе

В Москве стало гораздо меньше трудовых мигрантов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, их число уменьшилось на 40%. Из-за этого городу пришлось решать вопросы с должностями, связанными с уборкой снега.

«Есть проблема с тем, что в Москве намного меньше стало мигрантов — процентов на 40, по отдельным оценкам. Это влияет на рынок труда, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега. Это ручной труд: лопата, метла, лом. Не все москвичи готовы работать на таких работах», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что эту проблему сейчас решают путем привлечения на работу в столицу людей из других российских регионов и техникой.

Ранее Собянин признался, что руководить Москвой ему помогает опыт, который он накопил на посту губернатора Тюменской области. Об этом пишет Ura.ru.

Сейчас в столице сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом. В связи с этим Собянин велел столичным компаниям отправить часть сотрудников на удаленку и распорядился ввести новое правило посещения баров и ночных клубов. Теперь при входе в заведение необходимо зарегистрироваться по номеру телефона.